Liceo Mancini, nuovo sopralluogo di Provincia e carabinieri Alla presenza di militari e vigili del fuoco i tecnici hanno eseguito tutti i rilievi necessari.

di AnFan

Nuovo sopralluogo nel liceo scientifico Pasquale Stanislao Mancini di via De Conciliis. Questa mattina i tecnici della Provincia, affiancati dai vigili del fuoco e dai carabinieri, hanno eseguito alcuni rilievi nella struttura. Scuola sequestrata su disposizione della Procura. Una prima indagine per capire quali interventi e verifiche vadano effettuate, a partire dai solai. Materiale col quale integrare la perizia redatta dal professor Petti. Perizia finita la centro della diatriba fra Procura e Pronvincia. Per gli inquirenti di Palazzo De Marsico nella relazione si evidenzierebbe la necessità di realizzare alcuni interventi per preservare la sicurezza dei ragazzi.

Intanto a febbraio potrebbe partire il piano disposto dalla Prefettura per sistemare gli studenti del Mancini in più plessi. E ricominciare con i turni mattutini. Gli alunni dovranno essere divisi fra le scuole di San Tommaso e Rione Parco, quella di via Zigarelli, il liceo classico "Pietro Colletta" e l’Itis "Guido Dorso". Si mira a riportare gli studenti in unico plesso dal prossimo anno. Il 19 gennaio intanto si conoscerà il futuro della Cocchia in Cassazione e di conseguenza anche il numero di aule che il Comune ha a disposizione.

Gli studenti hanno più volte protestato contro la decisione di dividerli. Soluzione inevitabile dopo quanto accaduto negli scorsi mesi. Per ora continuano le turnazioni pomeridiane con disagi notevoli per i ragazzi. Scontenti anche molti genitori che non hanno perso occasione di manifestare il loro dissenso. Mentre, dopo settimane di tribolazioni, sembra essere sfumata l’ipotesi di una chiusura della scuola media Francesco Solimena di viale Italia. Dopo i sopralluoghi dei carabinieri, disposti dalla Procura, il Comune ha manifestato la volontà di intervenire con lavori di adeguamento che garantiscano l’incolumità degli studenti.