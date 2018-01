Omesso versamento dell’Iva: assolto imprenditore Irpino L’uomo ha spiegato come la società gli fosse stata intestata a sua insaputa.

di Andrea Fantucchio

Era accusato di non aver versato un’Iva di migliaia di euro, ma è stato assolto perché il fatto non sussiste. La decisione del tribunale di Avellino per M.D.V., 50 anni, di Solofra, rappresentante legale di una conceria nella valle dell’Irno. Il mancato versamento dell’Iva, per un totale di circa 110mila euro, si riferiva agli anni 2010 e il 2011. L’imputato, sostenuto in aula dal penalista Ennio Napolillo, aveva raccontato di come la società fosse stata costituita da ignoti che gliel’avevano poi intestata. Mentre lui si trovava presso un centro specializzato nella riabilitazione dalle dipendenze da alcol e droga. La sua versione è stata avvalorata dalle testimonianze rese dal personale della struttura. Elementi che hanno permesso alla difesa di provare l’innocenza dell’imputato. Il giudice Giulio Argenio ha infatti disposto l’assoluzione. La Procura intanto continua a indagare sugli autori della truffa ai danni di M.D.V.