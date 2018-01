Ladri di ruote in azione nella notte Il racconto di una donna

Ladri di ruote in azione nella notte tra Mercogliano ed Avellino. Ad agire sembrerebbe che vi sia una vera e propria banda specializzata. L’auto nella foto, di proprietà di una donna è tre le ultime prese di mira in via Nazionale. Nei pressi dello stesso stabile, stessa sorte per altre due vetture.

Il modus operandi è sempre lo stesso. I malviventi entrano in azione di notte, sollevano l'auto con un cric e portano via le ruote, lasciando poi il le vetture, con i mozzi appoggiati su pietre o tufi.

Un pò come sta accadendo da alcuni giorni in varie parti d’Italia come ad esempio nel Veneziano. Lo scorso anno sempre in Campania, il fenomeno aveva interessato la città di Salerno. Anche in questo caso, auto poggiate su mattoni. Gli episodi in via Salvatore Calenda nelle vicinanze del parcheggio della scuola Buonocore ed in prossimità della chiesa di San Gaetano. Nessuna traccia degli autori.

La vicenda di Mercogliano è stata portata a conoscenza delle forze dell'ordine. "Ho denunciato l'episodio - ci dice la donna vittima di tale gesto - e ho scoperto anche di non essere stata l'unica a subire il furto delle ruote dall'auto. E' inconcepibile, mi chiedo come possano accadere episodi del genere. E se vi siano telecamere in grado di poter in qualche modo essere utili all'attività d'indagine. Non sono stata l'unica nella mia zona a subire questa ignobile azione, ma anche altre due persone dello stesso stabile. Ci siamo ritrovati tutti con questa amara sorpresa. E' vergognoso, non siamo neppure più liberi di lasciare l'auto sotto casa. Ci auguriamo che simili episodi non accadano più e che si possa risalire agli autori del gersto, chiediamo solo questo."

Non si esclude che ad agire possa essre stata una banda proveniente dal napoletana, specializzata in furti del genere.

Gianni Vigoroso