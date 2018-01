Torna la banda delle ruote: auto sui mattoni in via Ferrante Risveglio amaro per i proprietari: le Panda prese d'assalto

Due auto sistemate su mattoni. Risveglio amaro per i proprietari di una Panda e una Citroen che hanno dovuto fare i conti con tutti i disagi connessi al fatto di trovare l'auto inservibile. I raid proseguono sistematici. Il modus operandi è sempre lo stesso. I malviventi sollevano l'auto con un cric e portano via le ruote, lasciando poi le vetture con i mozzi appoggiati su mattoni o grosse pietre di tufo. I ladri hanno colpito di notte, favoriti dal buio e dalla zona. Nel cortile del palazzo infatti, una delle due parti del fabbricato non affaccia sulla strada, ma su un'area buia e più isolata. Tutti i condomini stamane hanno partecipato alle operazioni di riassetto delle vetture. Un palazzo tranquillo in cui non ci sono precedenti in tal senso. Ma la rabbia è tanta ad Avellino. Dai furti in ville, ai raid negli appartamenti, fino ad arrivare a sistematici furti di pneumatici e cerchioni, la città sembra essere preda di esperti del crimine. I cittadini invocano più controlli. Ma il capoluogo è presidiato proprio grazie ad un servizio di controllo puntuale nelle zone maggiormente isolate e periferiche. Ancora una volta il colpo nella zona che ruota intorno all'Ospedale Moscati. Il condominio in questione è ubicato a pochi metri dalla bretella del pronto soccorso del polo sanitario. I furti di ruote sembrano essere all'ordine del giorno. Tanti pneumatici rubati con velocità e sistematicità. C'è chi pensa che ad Avellino agisca una banda, specializzata in simili colpi. Nessuno nel palazzo sembra essersi accorto di nulla. La rapidità con cui sono state smantellate e asportate le gomme inquieta ogni residente. Anche in altre zone di via Tuoro Cappuccini e via Scandone negli ultimi mesi ci sono stati furti simili.

Siep