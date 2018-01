Dramma in Irpinia, muore una giovane madre: aveva 27 anni La notizia ha sconvolto il piccolo comune nella quale la donna era molto conosciuta.

di Andrea Fantucchio

L'Irpinia piange la morte di un'altra giovane figlia. Questa mattina è deceduta una madre di ventisette anni. Il dramma è accaduto a Casalbore, piccolo comune del Miscano. Ancora non sono chiare le cause del decesso.

I soccorsi sono stati chiamati dai familiari della vittima intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione, i parenti della donna hanno capito che qualcosa non andava quando l'hanno vista accasciarsi improvvisamente. Inutili i tentativi di aiutarla, la giovane continuava a restare immobile. Momenti di forte concitazione e paura ai quali è seguita la richiesta di aiuto al 118.

Immediatamente si è attivata la centrale operativa dei soccorsi. Sul posto sono piombate a sirene spiegate tre ambulanze, una proveniente da Montecalvo, un'altra da Ginestra e la terza dall'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Un dispiegamento di mezzi ai quali si è aggiunta anche un'eliambulanza. Si era pronti a trasferire la donna nella struttura ospedaliera più vicina.

Purtroppo, però, il personale medico giunto sul posto ha solo potuto constatare il decesso. Inutili i tentativi di rianimare la vittima. Sembra che sia morta per un'insufficienza cardiaca. Anche se la certezza si avrà soltanto quando sarà eseguito l'esame esterno del cadavere da parte del medico legale. Non è infatti esclusa nessuna ipotesi a priori: dalla patologia congenita al malore improvviso e purtroppo fatale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per ricostruire l'accaduto.

La donna lascia un bambino piccolo e un grande vuoto nella piccola comunità del comune irpino. Comprensibilmente sconvolta dall'accaduto. E già distrutta dalla tragica morte di Antonio Paradiso in un terribile schianto a Melfi. Questa sera in paese sarà celebrata la messa del settimo in suo suffragio. In tanti hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia della donna. Conosciuta e molto stimata in paese, era sempre particolarmente allegra e ben voluta da tutti.