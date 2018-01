Arvonio, inizia il processo. Attesa per i testimoni Questa mattina si sono costituite le parti nel procedimento a carico del dirigente.

di AnFan

Si è aperto questa mattina il processo a carico del comandante dei vigili urbani di Avellino, Michele Arvonio. Sono state costituite le parti e indicati i testimoni: undici dalla difesa e sei dalla Procura. Proprio quest’ultimi saranno escussi nella prossima udienza del 25 maggio.

I fatti contestati si riferiscono al 2015 quando Arvonio era comandante della Polizia Municipale di Tufino. Per l’accusa, affidata al procuratore presso il tribunale di Nola, Luisa D’Inella, l’indagato avrebbe provato a utilizzare il proprio ruolo per favorire una lista elettorale del candidato sindaco Francesco Tommaso Esposito. Avrebbe cercato di orientare il voto di due persone incontrate nel suo ufficio, ma il proposito non si sarebbe concretizzato.

La difesa è affidata, fra gli altri, agli avvocati Michele Franco, Walter Mancuso e Vincenzo Laudanno.