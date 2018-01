Auto contro moto ad Avellino: 45enne finisce in ospedale L’uomo è stato immediatamente trasportato al Moscati

di Andrea Fantucchio

Lo schianto, poi il ricovero in ospedale. Paura ad Avellino. Un 45enne del posto è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato poco dopo le 21.30 nel capoluogo irpino non distante dalla sede dell’Inps. Secondo una prima ricostruzione, la moto sulla quale viaggiava l’uomo si è scontrata con un’auto. Sono seguiti momenti di concitazione. E’ stato chiamato il 118. Sul posto sono subito intervenute a sirene spiegate le ambulanze del San Giuseppe Moscati di Avellino.

Il personale medico ha prestato le prime cure al malcapitato che lamentava forti dolori a una gamba. L’uomo è stato poi caricato su un’ambulanza che l’ha trasportato al pronto soccorso in codice giallo. I medici hanno eseguito diversi esami strumentali e hanno prestato all’uomo tutte le cure necessarie. Avrebbe riportato una frattura a una gamba, la prognosi resta comunque riservata. E’ andata meglio al conducente dell’auto, per lui solo qualche livido oltre a tanto comprensibile spavento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le Pantere della sezione Volante della Questura di Avellino, dirette dal vicequestore Elio Iannuzzi. Toccherà proprio a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali colpe. Dopo aver ascoltato le due persone coinvolte nell’incidente ed aver acquisito entrambe le versioni.

Due ore prima un altro incidente si era verificato nel territorio di Nusco. Un’auto, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada e finendo contro un muretto. Alla guida c’era una 26enne poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Provvidenziale l’intervento dell’ambulanza. Gli esami strumentali ai quali è stata sottoposta la malcapitata hanno dato esito negativo. Per lei solo forti contusioni. Dovrebbe presto essere dimessa.