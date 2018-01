Nusco, auto sbanda: una 26enne finisce in ospedale L’incidente si è verificato poco dopo le 20. Paura per la giovane.

di AnFan

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente che si è verificato nel territorio di Nusco poco dopo le 20. Un’auto, per cause ancora da accertare, è sbanda finendo fuori strada. A bordo una ragazza di 26 anni. E’ stato chiamato il 118. Sul posto è arrivata l’ambulanza che ha caricato la giovane ed è ripartita a tutta velocità in direzione dell’ospedale Moscati. La giovane è stata sottoposta a Tac ed ecografia che hanno dato esito negativo. Ha riportato solo forti contusioni oltre al comprensibile spavento. Toccherà ai carabinieri della stazione di Nusco ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto