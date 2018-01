Parco naturalistico a Volturara: assolto imprenditore Era accusato di falso ideologico del privato in atto pubblico in merito a dei lavori.

di Andrea Fantucchio

Era accusato di falso ideologico del privato in atto pubblico, ma il tribunale di Avellino lo ha assolto perché il fatto non sussiste. V.G., legale rappresentante di un’azienda che doveva realizzare un parco per cervi a Volturara Irpina, secondo l’accusa aveva attestato il falso in tre occasioni: nel certificato di ultimazione lavori, in quello di regolare esecuzione e nello stato finale. Dove si evinceva che le opere erano state completate il 5 giugno 2009, mentre in realtà i lavori – questo sempre secondo gli inquirenti - erano ancora in corso ad agosto dello stesso anno.

La difesa, sostenuta dal penalista Olindo Paolo Preziosi, ha dimostrato come il 5 giugno i lavori erano stati ultimati e che, in seguito ai danni causati dal mal tempo e dagli animali stessi, nell'agosto 2009 erano in corso altri interventi di riparazione. Lavori che si erano resi necessari a causa del danneggiamento dei capanni. La difesa ha anche evidenziato l'assenza di ogni tipo di materiale necessario alla realizzazione di nuove costruzioni. Conclusioni ribadite oggi in aula dalla penalista Odilia D’Amelio, in sostituzione di Preziosi. Il giudice, accogliendo quando sostenuto dalla difesa, ha disposto l’assoluzione.