Colta da malore alla guida si schianta contro un palo Incidente sulla Panoramica ad Ariano, paura per una donna

Si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione mentre era alla guida della sua auto, una Fiat Marea Station Wagon. E' accaduto lungo la strada panoramica ad Ariano Irpino. Alla guida della vettura, una donna di 63 anni di Flumeri.

Era diretta in centro e aveva appena oltrepassato un supermercato della zona. Sul posto sono giunti prontamente gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la donna in ospedale, al vicino pronto soccorso di via Maddalena. Forse un malore, la causa dello schianto o una distrazione.

La sessantatreenne ha dichiarato agli agenti di non ricordare nulla dell'accaduto. "Mi sono ritrovata improvvisamente contro il palo della luce e non ricordo più niente." I medici del pronto soccorso arianese l'hanno sottoposta a tutti gli accertamenti necessari al fine di poter escludere conseguenze serie. Le sue condizioni fortunatamente non destano eccessive preoccupazioni. E' al momento sotto osservazione. Comprensibile lo spavento. Ma all'arrivo della pattuglia della Polizia Municipale la donna era cosciente.

Non è il primo incidente analogo che si verifica su questo tratto di strada. Sei anni fa un anziano si schiantò sempre contro un palo della pubblica illuminazione pochi metri prima del luogo in cui è avvenuto l'impatto questa sera. Si trattò allora di un novantaduenne di rione Cardito, esattamente rione Cappelluzzo Rodegher alla guida della sua fiat cinquecento. Anche in quel caso a causa di un malore ma per l'uomo purtroppo non ci fu nulla da fare. L’anziano stava percorrendo la strada in salita quando improvvisamente perse il controllo del mezzo. Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Ottone Frangipane morì pochi minuti dopo il suo arrivo nella struttura di via Maddalena.

