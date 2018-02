Air condannata in appello: devo cinque milioni al Comune Avellino. L'azienda di trasporti ora ricorrerà in Cassazione.

Quasi sei milioni di euro, per la precisione 5,7, tanti dovrà versarne l'Air. Dopo la sentenza di secondo grado favorevole al Comune di Avellino. Il procedimento penale è relativo alla Tosap: la tassa per l’occupazione di suolo pubblico. La querelle si riferisce al terreno dell'autostazione. L'azienda Trasporti è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto domani dovrebbe essere reso pubblico il partner per partecipare alla prossima gara europea per il trasporto pubblico locale in Campania.