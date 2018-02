"Persone sospette si aggirano tra case isolate", allontanati I controlli dei Carabinieri

Ladri scatenati in Irpinia. Controlli serrati per prevenire i furti e allontanare potenziali banditi pronti ad entrare in azione. Il servizio, eseguito con l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha riguardato anche la sicurezza stradale sulle principali arterie.

Sono state effettuate tutta una serie di perquisizioni e controlli con il risultato di 2 persone denunciate, due proposte di foglio di via obbligatorio ed un giovane segnalato per assunzione di stupefacenti.

A Caposele i carabinieri hanno fermato un 25enne di Napoli alla guida di un’autovettura sottoposta lo scorso mese di ottobre a sequestro amministrativo poiché sprovvista di assicurazione. Per il giovane è scattata la denuncia, il veicolo risottoposto a sequestro. I militari della Stazione di Calabritto hanno denunciato un 40enne di Torella dei Lombardi, inottemperante all’invito di presentazione presso la Questura di Avellino, finalizzato alla regolarizzazione del permesso di soggiorno. I carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno fermato un 52enne ed una 43enne, entrambi di origine romena e gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Li hanno sorpresi in atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate. E poiché non sono stati in grado di giustificare la loro presenza in quel luogo, sono stati proposti per l’emissione del foglio di via obbligatorio. Un 24enne della provincia di Salerno, a Calabritto, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish per uso personale; a suo carico è scattata pertanto la segnalazione.