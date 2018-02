Federico sparato a Contrada: i 2 proiettili sono compatibili Contrada. Eseguiti i primi test del perito balistico. La verità è più vicina.

di Andrea Fantucchio

Quattro ore: tanto sono durati gli esami condotti dal perito balistico Alessandro Lima, incaricato dal sostituto procuratore presso il tribunale di Avellino, Paola Galdo, per aiutare gli inquirenti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto quella sera del 9 gennaio a Contrada. Quando è stato ferito il giovane rapper di Serino Federico Petrone.

Per l’accaduto sono stati indagati in otto: oltre a Gerardo Ciuci, finito ai domiciliari, altri sette ragazzi di Contrada nei cui confronti sono ipotizzati il reato di lesioni aggravate.

I test di questa mattina sono stati eseguiti alla presenza dei consulenti di parte Carmelo Famà nominato dal legale di Petrone, Nobile Viviano, e Giuseppe Cristofaro scelto dai penalisti che assistono Ciuci, Edoardo Fiore ed Ettore Freda.

Prove che saranno completate sabato con dei test eseguiti al poligono di tiro. Stando ad alcune indiscrezioni che filtrano dagli uffici degli inquirenti, le due munizioni - quella rinvenuta sul luogo dell’accaduto e quella che si è incastrata nell’arto di Petrone - sarebbero compatibili. E presumibilmente esplose dalla stessa pistola. Tesi che, se fosse verificata sabato, potrebbe finire per dare più corpo alla ricostruzione offerta da Petrone e dai suoi amici. Secondo questa versione Ciuci avrebbe provato a sparare al giovane una prima volta all’altezza della nuca ma l’arma si sarebbe inceppata. Mentre avrebbe fatto fuoco al secondo tentativo.

L’indagato ha invece dichiarato al gip, Antonio Sicuranza, che uno soltanto sarebbe stato il colpo partito nel tentativo di difendersi. Secondo questa versione la munizione sarebbe quindi esplosa in modo accidentale. Al momento l’ipotesi di reato nei confronti di Ciuci resta di lesioni aggravate e non di omicidio premeditato come più volte richiesto dalla difesa che assiste Petrone.

Proprio alla luce delle due versioni contrastanti, e degli elementi raccolti in fase di indagine dai carabinieri della compagnia di Baiano, il pm ha ritenuto fondamentale affidarsi al lavoro di Lima e del medico legale Elena Picciocchi. Come anticipato, per avere ulteriori certezze sarà ora necessario attendere sabato pomeriggio.