Non mandano i figli a scuola: denunciati genitori di Prata Prata Principato Ultra. Intensificato il piano per arginare la dispersione scolastica.

Non mandavano i figli a scuola e per questo sono stati denunciati. Si tratta di una coppia di Prata Principato Ultra. L'operazione dei carabinieri della stazione locale arriva dopo altre denunce simili effettuate, nelle ultime settimane, in diversi comuni irpini: fra i quali Mercogliano, dove sono stati sei i genitori segnalati dai militari, e Montoro, con quattro persone denunciate.