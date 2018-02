Viola i domiciliari undici volte in un anno: arrestato Cassano Irpino. All'uomo erano contestati anche alcuni episodi di atti osceni in luogo pubblico.

di Andrea Fantucchio

Ha violato ripetutamente i domiciliari, ben undici volte fra il 2011 e il 2012, e per questo è finito in carcere. Protagonista della vicenda un 45enne di Cassano Irpino. I carabinieri della stazione di Montella, diretti dal luogotenente Stefano Nazzaro, hanno condotto l'uomo nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. Dovrà scontare due anni e quattro mesi di reclusione, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino

Il quarantacinquenne risponde anche di alcuni episodi di atti osceni in luogo pubblico avvenuti a Cassano Irpino fra il 2008 e il 2011. Tutto è nato dalle testimonianze di alcuni residenti: i comportamenti dell'uomo avevano fatto discutere in paese. Erano seguite le segnalazioni alle forze dell'ordine e le successive indagini che avevano dato esito positivo.