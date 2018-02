Trovata morta nel vallone: il dramma di Michela Casalbore. La donna era scomparsa due giorni fa. Oggi la tragica scoperta.

di Gianni Vigoroso

E' stato un drone a individuare il suo corpo in fondo al vallone. Faccia a terra, senza gli stivali: così è stato ritrovato il cadavere di Michela Bruno, la 77enne di Casalbore scomparsa due giorni fa. Accanto a lei una busta con dei ricami che la donna aveva portato con se. Probabilmente – questa la prima ricostruzione dei carabinieri – la donna avrebbe vagato, in stato confusionale, per diverse ore attraversando piccoli corsi d'acqua e terreni coltivati. Poi – stremata dalla fatica e dal freddo – ha trovato la morte. Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo. (A fine articolo le foto del luogo della tragedia.)

Alle 15 di oggi pomeriggio era scattato il piano di ricerche straordinario coordinato dalla protezione civile di Avellino coordinato dal dirigente Claudia Campobasso e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Sul posto il reparto Tas, topografia applicata di soccorso che ha subito allestito il posto di comando avanzato, i caschi rossi di Grottaminarda e Ariano Irpino e volontari Anpas.

Una task force straordinaria che ha battuto palmo a palmo quel ritaglio di territorio compreso fra Casalbore e Ginestra degli Schiavoni. I volontari si sono calati fra zone impervie e pantani. Poi – su indicazione del figlio di Michela, Egidio – sono tornati nella frazione che gli abitanti chiamano Sirachella dove nel tardo pomeriggio, è stata fatta la macabra scoperta.

Si è rivelato prezioso il lavoro del drone messo a disposizione dalla Protezione Civile di Santa Maria delle Grazie di Pellezzano. Grazie ad un paio di voli mirati si è riuscito ad individuare il corpo senza vita della povera Michela in quel terreno fangoso e faticoso da raggiungere. In questo momento sono ancora in corso le operazioni di recupero del cadavere.

L'intervento dei soccorsi è stato reso particolarmente difficoltoso dai terreni inzuppati di acqua. Sul luogo è intervenuto in prima persona il capitano della compagnia dei carabinieri di Ariano Irpino, Andrea Marchese, il quale ieri notte si era recato in quelle campagne, alla ricerca della donna con i suoi uomini.

Il primo cittadino di Casalbore Raffaele Fabiano si è stretto intorno al dolore della famiglia. E' stato egli stesso oggi pomeriggio ad attendere all'ingresso del paese la carovana della Protezione Civile e Vigili del Fuoco per l'avvio delle ricerche.

«E' un anno tristissimo per la nostra comunità, iniziato con tre morti di cui due giovanissimi. Non posso che essere addoloratissimo per quanto accaduto. Sono vicino ai parenti di Michela», ha commentato Fabiano.

La comunità ha vissuto con apprensione quanto accaduto a Michela. In tanti, soprattutto giovani si erano avventurati in quei valloni, corsi d'acqua e casolari abbandonati. Si è sperato fino all'ultimo di trovarla in vita in qualche luogo, al riparo da pioggia e freddo.

Dopo la scomparsa della donna carabinieri e volontari avevano setacciato scarpate, valloni, baracche e corsi d'acqua. Una speranza che oggi è andata in frantumi. Presto sul posto dovrebbe arrivare anche il medico legale. Toccherà a lui ricostruire le cause del decesso. Ma la triste storia di Michela da oggi pomeriggio, purtroppo è finita nel peggiore dei modi.