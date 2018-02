Violento incidente a Tufo: tre feriti estratti dalle lamiere E' accaduto oggi pomeriggio. L'intervento dei pompieri, poi l'arrivo del 118.

di Andrea Fantucchio

E' di tre feriti il bilancio del violento incidente che si è verificato questo pomeriggio, lungo la strada provinciale 233, in località Piesco a Tufo. Un'auto – per cause ancora da accertare – è sbandata finendo fuori strada ed accartocciandosi. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori gli occupanti dalle lamiere. Si tratta di due donne e di un uomo, tutti di nazionalità straniera: sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Determinante l'intervento delle ambulanze. I feriti sono stati sottoposti a diversi esami strumentali che avrebbero escluso lesioni agli organi interni: la prognosi dei tre resta riservata. Saranno i militari – dopo aver eseguito tutti i rilievi necessari e aver ascoltato alcune persone presenti al momento dell'incidente – a dover ricostruire le cause del sinistro. E' stato chiamato un carroattrezzi per trasportare l'auto al vicino deposito giudiziario.