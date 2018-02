Vento forte, vola una lamiera dal tetto: paura ad Ariano Poteva essere una tragedia

di Gianni Vigoroso

Una lamiera in ferro si è staccata improvvisamente dal tetto di un edificio in prossimità dell'ufficio postale e dell'uscita del Silos Calvario.

Paura in pieno centro ad Ariano Irpino. Poteva essere davvero una tragedia, se si tiene conto che al momento del distacco nella zona stavano transitando diverse auto e vi era anche qualche pedone a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l'impatto.

"Abbiamo sentito un boato - ci dice un abitante del luogo - e abbiamo subito pensato al peggio, considerata la presenza del grosso traliccio in questa zona."

Un passante era in compagnia del suo cane a pochissima distanza dal luogo in cui è si è posata con violenza la lamiera. L'impatto al suolo è avvenuto a centro strada. Lo spavento è stato notevole. Quella lamiera avrebbe davvero potuto provocare conseguenze serie.

Sul posto dopo pochi minuti è intervenuta una volante del locale commissariato di Polizia. Gli agenti in contatto con il vice questore Maria Felicia Salerno, hanno subito allertato i Vigili del Fuoco, il personale dell'ufficio tecnico comunale e la telecom a Roma al fine di verificare le condizioni della copertura in lamiera onde evitare ulteriori crolli.

A scopo precauzionale per consentire le opportune verifiche e rimozione delle varie situazioni di pericolo, la strada è stata chiusa al traffico.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ariano, in attesa dell'arrivo di un reperibile della telecom e degli operai dell'ufficio tecnico comunale con un funzionario di turno, hanno effettuato una serie di verifiche accurate dalla sommita di una palazzina adiacente l'edificio in questione. Dopo aver notato la presenza di altre lamiere pericolanti e a rischio crollo hanno immediatamente ordinato la chiusura della strada, che da via Calvario porta a via Mancini. La Polizia ha dirottato le auto verso via Marconi.