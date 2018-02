Auto con 93enne bloccata nella neve: salvata dai carabinieri Doveva andare con urgenza in ospedale. E' accaduto a Calitri.

di Andrea Fantucchio

La sua auto è rimasta bloccata nella neve. A bordo c'era una 93enne che doveva essere accompagnata al centro di dialisi. Urgentemente. Così è stata contattata la centrale operativa dei carabinieri. Provvidenziale l'intervento dei militari forestali della stazione di Lacedonia che, in pochi minuti, hanno raggiunto l'auto bloccata. E poi trasportato la paziente al centro medico dove è stata sottoposta alla “seduta urgente”. I fatti sono avvenuti a Calitri.

Sempre in Irpinia, a Calabritto, una 65enne ha telefonato al 112 per essere trasportata in ospedale. Era bloccata in casa ma aveva bisogno di recarsi con urgenza nella struttura ospedaliera. I carabinieri della stazione locale l'avevano soccorsa e poi trasportata al Moscati di Avellino.

Un'operazione simile è stata “firmata” anche dai miliari della stazione di Trevico. Hanno soccorso una 70enne di Vallesaccarda poi trasportata all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Questa mattina era stato un medico con un trattore a salvare un uomo che aveva avuto un infarto ad Ariano Irpino. Era in una zona resa particolarmente ostica dalla neve e dal ghiaccio. Ma i soccorsi, alla fine, erano riusciti ad aprirsi una strada e a soccorrere l'uomo. Era seguita la corsa in ospedale. Dove, grazie al lavoro dei medici, le sue condizioni erano state stabilizzate. Ora si trova fuori pericolo.

Super lavoro anche per i vigili del fuoco di Avellino. Impegnati numerosi interventi di rimozione dei rami dalla carreggiata e di recupero dei veicoli impantanati.

Dal primo pomeriggio la neve ha smesso di cadere sulla provincia irpina. Non sono previste altre precipitazioni nevose. Almeno fino a domani sera quando potrebbe essere registrato un leggero nevischio. E' invece sotto controllo la situazione relativa alla viabilità.