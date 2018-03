Montemiletto: "Mio fratello è sparito. Aiutatemi a ritrovarlo" Un 23enne non ha fatto ritorno a casa. La sorella è preoccupata e chiede aiuto.

di Andrea Fantucchio

“Mio fratello, Giuseppe Coscia, si è allontanato ieri sera da casa, a Montemiletto con una punto vecchia grigia cinque porte targata CS437BK. Indossa un giubbino nero, un cappello nero, jeans e sneakers nere”. Così Angela Maria, di Montemiletto, ha affidato a Facebook un appello. Da ieri sera suo fratello, un 23enne, è sparito.

Scrive ancora: “Probabilmente con sé ha solo la patente come documento di riconoscimento. La macchina è stata trovata a Palma Campania poco fa (il post è andato online dopo l’1). Chi ne ha possibilità condivida in gruppi della zona. Per qualsiasi informazione chiamate i numeri 3337663328 e 0825968294”.

Un appello già ripreso dal comitato regionale di volontariato Anpas. La redazione di ottopagine.it si fa volentieri portavoce della richiesta di aiuto di Angela Maria. Invitiamo tutti i nostri lettori a contattarci sulla pagina Facebook o alla mail redazione.ottopagine@gmail.com se aveste notizie di Giuseppe Coscia. E invitiamo lo stesso ragazzo, qualora legga l’articolo, a mettersi in contatto con la sorella.