Su un'auto rubata con documenti falsi: fermati 3 ladri Atripalda, denunciati tre romeni tutti con precedenti per reati contro il patrimonio.

di Andrea Fantucchio

Operazione contro i furti in appartamento ad Atripalda. I carabinieri della stazione locale hanno fermato tre uomini. Si tratta di romeni, fra i 26 e i 31 anni, tutti con precedenti contro il patrimonio. Erano a bordo di un'auto rubata mesi fa a Mondragone.

Durante il controllo i carabinieri hanno chiesto i documenti di circolazione del veicolo con targa straniera: "carte" risultate fasulle. Per i tre sospettati è scattata la denuncia. Nei loro confronti sono ipotizzati i reati di ricettazione, riciclaggio e falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. E' stata poi proposta l’emissione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Gli investigatori indagano ancora per risalire a eventuali complici. Ipotizzano possa trattarsi della stessa banda che ha preso di mira diverse villette di Avellino. I colpi sono stati registrati fra contrada Archi e contrada Sant'Eustachio. Le modalità dei furti sono simili. I ladri studiano la zona, spesso in aperta campagna. Agiscono quando i residenti sono fuori (non si esclude la complicità di qualcuno del posto per le "dritte" sulle abitudini dei proprietari). I criminali forzano gli infissi di porte o finestre. Il colpo dura pochi minuti. Portano via oggetti di valore, a volte anche apparecchi elettronici senza gps. Concluso il colpo fuggono a bordo di un'auto parcheggiata non distante per fare da “palo”.

Pochi giorni fa, sempre in Irpinia a Luogosano, sono stati fermati due ladri che stavano svaligiando un appartamento. Ad allertare il 112 il proprietario di casa che ha notato luci in casa. L'uomo si era spaventato: così aveva chiamato le forze dell'ordine. I sospettati erano stati colti in flagranza di reato. Si tratta di cittadini di Luogosano che conoscevano bene la zona.