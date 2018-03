Ferisce 3 uomini: fermato 20enne immigrato ospite in Irpinia L’uomo risiedeva in provincia di Avellino.

Ha ferito tre persone con un coccio di bottiglia. Sono scattate le manette ai polsi di un 20enne nigeriano alloggiato in un centro di accoglienza Irpino. Stando a una prima ricostruzione il giovane si era recato a Napoli ieri mattina. Poi nel pomeriggio, per cause ancora da accertare, c’è stato il litigio. Uno di questi ha riportato una profonda ferita alla nuca, gli altri due tagli più lievi. Anche l’aggressore e’ stato trasportato in ospedale. Nelle prossime ore verrà chiarita la sua posizione. E sarà deciso se riportarlo in Irpinia.