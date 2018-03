Arriva il defibrillatore allo stazionamento di Piazza Kennedy Grazie al "fondo solidarietà circumvesuviana/Eav".

di Andrea Fantucchio

Grazie al gran cuore del “Fondo solidarietà circumvesuviana/Eav” è stato istallato un defibrillatore al capolinea Air di Piazza Kennedy ad Avellino. Ieri alla presentazione dell'apparecchio salvavita erano presenti, fra gli altri, l'amministratore unico dell'Air, l'ingegnere De Sio, e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'ingegnere Alvino. L'iniziativa benefica è stata promossa da Giuseppe Foglia, ex dipendente Eav, come consigliere del Fondo Solidarietà Circumvesuviana/ Eav.

Lo stesso fondo ha organizzato corsi di formazione per insegnare il corretto uso dell'apparecchio e le manovre di primo intervento. Si tratta di un'associazione assistenziale, il cui oggetto sociale è fornire assistenza agli associati ed ai loro congiunti, senza scopi di lucro. Il defibrillatore è stato istallato in un luogo di transito dove potrebbe rivelarsi fondamentale per gli le operazioni di pronto intervento. Si tratta solo di una delle tante iniziative che il fondo ha intenzione di mettere in campo per chi ha deciso di associarsi.