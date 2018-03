Rotondi, violento litigio fra coniugi: arrivano i carabinieri La lite è avvenuta davanti a numerosi testimoni. L'uomo avrebbe usato anche un oggetto contundente

di AnFan

Poteva avere conseguenze peggiori il violento litigio che si è verificato questo pomeriggio a Rotondi. Coinvolti moglie e marito. L'uomo avrebbe impugnato anche un oggetto contundente per ferire la compagna. Tutto è avvenuto in strada davanti a numerosi testimoni. Così è partita la chiamata al 112. Sono intervenuti i carabinieri di Cervinara. E' seguita la denuncia in stato di libertà per l'uomo. Stando alle prime indiscrezioni si tratta di una coppia non residente a Cervinara.