Esce a comprare sigarette e sparisce. Ritrovato Maurizio Lieto fine dopo giorni di apprensione. Per le sorti di Maurizio Marrone scomparso domenica scorsa.

di AnFan

«Lo abbiamo trovato tramite una segnalazione alla stazione di Carrara-Avenza in stato confusionale, non ricorda nulla. Lo porto in ospedale, grazie a tutti». Così ha scritto su facebook l'ex compagna di Maurizio Marrone, il 39enne di Monteforte Irpino. Grande sportivo, molto conosciuto in paese. L'uomo era scomparso domenica scorsa. Era andato a Marina di Carrara per trovare i due figli che risiedono con la madre. Poi, proprio domenica, aveva detto che sarebbe uscito a comprare le sigarette. Ma non aveva fatto ritorno. Erano seguite ore di preoccupazione. Con l'intervento della nota trasmissione “Chi l'ha visto”. Eera stato visto salire su un treno da un ragazzo intorno alle 17.30 di lunedì. La segnalazione arrivava dalla stazione di Avenza. La preoccupazione di tutti era cresciuta ancora. Poi è finalmente arrivato il lietofine.