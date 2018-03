Ladro incastrato dal selfie col trattore rubato in Irpinia Una foto che si è rivelata "fatale" per il 24enne identificato e denunciato dai carabinieri.

di AnFan

Incastrato da un selfie. Uno scatto che è costato una denuncia a un 24enne di Casola, comune in provincia di Napoli. Il ragazzo ha postato su facebook una foto accanto a un trattore. Praticamente identico a un altro mezzo rubato mesi fa in provincia di Avellino. Una casualità che è arrivata all'attenzione dei di Gragnano, coordinati dal comandante Giovanni Russo e dal maggiore Donato Pontassuglia. I militari hanno indagato sul giovane che aveva postato la foto. Già noto alle forze dell'ordine. Così per il ragazzo, al termine dell'indagine, è scattata la denuncia in stato di libertà.