Avvocatessa arrestata per truffa: in silenzio dinanzi al gip L'avvocatessa di Cervinara è comparsa di fronte al giudice per le udienze preliminari.

L'indagata, rappresentata dagli avvocati Dimitri Monetti e Nico Colangelo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La difesa ha sollevato diverse eccezioni procedurali. Il gip si è riservato la decisione sulla convalida della misura cautelare.