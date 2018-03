Si taglia le vene al casello autostradale: vivo per miracolo Dramma sfiorato al casello autostradale. Soccorso in extremis e trasportato in ospedale.

Dramma sfiorato al casello autostradale di Castel del Lago, frazione di Venticano. Un uomo ha provato a suicidarsi tagliandosi le vene. Provvidenziale l'intervento dei soccorsi. Il 40enne, ricoverato al Frangipane di Ariano Irpino, è vivo.