Fuga con l'auto piena di esplosivo: fermata banda dei bancomat Sturno. Inseguimento rocambolesco. Fermato uno dei ladri. In auto armi ed esplosivo. Il video

di Andrea Fantucchio e Gianni Vigoroso

Un inseguimento rocambolesco degno dei migliori film d'azione. Terminato con l'auto dei ladri che è finita fuori strada ribaltandosi dopo aver abbattuto anche un albero. Due di loro sono comunque riusciti a fuggire nelle campagne circostanti ma gli investigatori sono sulle loro tracce. Il terzo è stato fermato dai carabinieri: era ferito. All'interno della vettura sono stati trovati dell'esplosivo e delle armi: stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di pistole e fucili. L'operazione è stata “firmata” dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano al comando del capitano Domenico Signa. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

I militari erano sulle tracce di alcuni sospettati. La banda, questo ipotizzano gli investigatori, stava per compiere un colpo in un istituto di credito di Sturno. Ma proprio l'arrivo dei carabinieri ha impedito che il piano si concretizzasse. Ne è nato un inseguimento che si è prolungato per diversi chilometri e che è terminato lungo la strada "Aia del Gallo", proprio dopo la zona industriale di Sturno. L'auto utilizzata dalla banda, poi sequestrata dopo l'incidente, è una Lancia Lybra di colore verde. Successive indagini hanno chiarito che si tratterebbe di una vettura rubata giorni prima a Grottaminarda. Attualmente i carabinieri sono in attesa degli artificieri.

I militari sono alla ricerca dei complici del ladro fermato. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino intorno all'alba. Era “piantonato” da un presidio delle forze dell'ordine. Si tratta di un 49enne del foggiano. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato un lieve trauma cranico e alcune contusioni. L'uomo è stato poi dimesso. Sarà presto ascoltato dai carabinieri. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi fondamentale per l'evoluzione dell'indagine.

Solo ieri vi abbiamo raccontato di quanto accaduto a Savignano Irpino (Leggi l'articolo). Dove ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico del banco di credito popolare di Flumeri. Nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. La tecnica utilizzata è diventata, purtroppo, ben nota agli abitanti della Valle Ufita e del Cervaro. Dove negli ultimi mesi sono stati registrati decine di colpi nei quali è stata adoperata la “tecnica della marmotta”. I ladri inseriscono una pala di ferro con esplosivo nei pressi del bancomat che viene fatto esplodere. Con un'auto sfondano la vetrata della banca. Spesso “l'ariete” in questione è una vettura rubata. Come in questo caso.

Episodi che hanno spinto i carabinieri a intensificare pattugliamenti e controlli. L'operazione di ieri nasce proprio dall'indagine sinergica fra compagnia e stazioni che ha dato i risultati sperati.