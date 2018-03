Sicurezza alimentare: sequestrato latte di bufala in Irpinia Oltre tre quintali. La denuncia per il titolare di un caseificio. Operazioni in tutta Italia.

di Andrea Fantucchio

Lotta ai prodotti alimentari contraffatti. Sequestrati tre quintali di latte di bufala, privo di tracciabilità, in provincia di Avellino. E' stato denunciato il titolare di un caseificio della zona. Un'operazione che rientra in un piano di prevenzione nazionale affidato alle unità operative dei carabinieri per la tutela agroalimentare. Sono trenta le aziende controllate in tutto il paese. Diverse le attività finite nel mirino degli investigatori.

Controlli in tutta la Regione:

In provincia di Napoli sono state sequestrate 95 bottiglie di limoncello prive degli elementi essenziali per risalire alla provenienza del prodotto e un quintale di succo di limone che presentava le stesse irregolarità è stato sequestrato a Sorrento. Non è stata risparmiata neppure la provincia di Salerno. Dove sono stati quattro i quintali di limoncello e liquori a basi di liquori sequestrati dai carabinieri. Riportavano false attestazioni dei prodotti Dop/Igp.

Da inizio anno sono oltre quaranta le tonnellate di prodotti agroalimentare, non correttamente tracciati, sequestrati dai militari dell'Arma. Si va dalle conserve, alle confetture, passando per il caffè, i dolciumi, i succhi.

Il report nazionale:

Numeri importanti quelli diffusi a febbraio dal Mipaaf ( Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ). Cifre relative ai controlli nel settore agroalimentare italiano effettuati nello scorso anno dalle autorità antifrode. Nel 2017 l’ Ispettorato centrale repressione frodi ha inoltrato all’autorità giudiziaria 455 notizie di reato, elevando oltre 3.715 contestazioni amministrative e 3.131 diffide emesse nei confronti degli operatori di settore. Sequestrate oltre 22.000 tonnellate di prodotti alimentari. Con sanzioni elevate di diverse centinaia di migliaia di euro.