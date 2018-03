Avellino, 20enne accoltellato per i soldi: fermato un coetaneo E’ accaduto in un centro di accoglienza. Provvidenziale l’intervento della polizia.

di Andrea Fantucchio

Violenta lite con accoltellamento nella notte ad Avellino. Protagonisti due giovanissimi nigeriani alloggiati in una struttura di accoglienza nei pressi del convento delle suore Stimmatine a corso Umberto I, nel centro storico della città. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 4.00. Annunciate dalle sirene e dal blu dei lampeggianti, sono intervenute sul posto diverse pantere della sezione Volante di Avellino, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Gli agenti hanno fatto irruzione nella struttura trovando un 21enne ferito a una spalla. Si tratta di uno dei giovani nigeriani ospiti. Dopo averne raccolto il racconto, hanno scoperto che aveva litigato con un compagno di stanza. Al centro della polemica i pocket money. Dalle urla si era passati alle vie di fatto, uno dei due aveva utilizzato un coltello a serramanico per colpire l'altro che non voleva cedergli la somma. L’arma insanguinata è stata rinvenuta nella sua camera. Il giovane ferito è stato affidato alle cure del personale del 118 e medicato.

Sono scattate le ricerche della polizia. Come ipotizzato dagli investigatori, l’indagato, complice anche l’aiuto ricevuto da altri connazionali, si era reso irreperibile. Questa mattina un secondo blitz degli agenti in un’altra struttura adiacente quella delle Suore Stimmatine e gestita dalla medesima cooperativa. Gli uomini di Iannuzzi hanno “passato a setaccio” i diversi locali della struttura dopo aver fatto uscire gli altri ospiti. Una ricerca che ha dato i risultati sperati. Un giovane nigeriano si nascondeva in uno scantinato dove erano parcheggiate delle biciclette.

Il ragazzo è stato identificato: si tratta di un ventenne nei cui confronti sono ipotizzati i reati di tentata estorsione e lesioni aggravate dall’uso dell’arma. L’indagato è stato portato in Questura. Dove al momento gli agenti di via Palatucci lo stanno interrogando.