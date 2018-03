Sequestrate tonnellate di rifiuti speciali a Monteforte: video Sequestrata un'area di oltre mille metri quadrati ad Avellino. Operazione delle fiamme gialle.

di Andrea Fantucchio

Maxi-sequestro di rifiuti speciali pericolosi in Irpinia. Nel mirino della guardia di finanza è finita una discarica abusiva a Monteforte Irpino non distante dal centro abitato. L'operazione è stata “firmata” ieri mattina dal nucleo mobile della compagnia di Avellino. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

L'operazione:

Un blitz che è seguito a un'indagine durata alcune settimane. E partita in seguito alle denunce di alcuni cittadini. I finanzieri hanno individuato, in un quartiere residenziale del comune irpino, un'area di oltre 1000 metri quadrati nella quale erano stati abbandonati rifiuti di vario tipo: da scarti edili a servizi igienici. Per un totale di 1700 tonnellate. Il proprietario della zona è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di aver realizzato un' “attività di gestione rifiuti non autorizzata”.

Il materiale rinvenuto, per gli investigatori, rappresentava un grave pericolo per l’ambiente per il rischio d’infiltrazioni di sostanze potenzialmente nocive nel terreno con l'inquinamento del sottosuolo e delle falde acquifere.

I controlli della guardia di finanza:

L'operazione di ieri si inserisce in un piano di prevenzione ai reati ambientali che vede impegnate le tenenze di tutto il territorio irpino. E si incrocia con gli altri servizi di prevenzione realizzate dalle fiamme gialle. Ricorderete le operazioni eseguite in concomitanza col Carnevale. Quando la finanza ha sequestrato centinaia di prodotti contraffatti, che provenivano dalla Cina, potenzialmente nocivi per la salute dei più piccoli.

Un'altra area, ritenuta discarica di rifiuti, era stata sequestrata e poi dissequestrata a Sperone. Il servizio delle fiamme gialle, agli ordini del colonnello Gennaro Ottaiano, non è passato inosservato nel comune di Monteforte. Soprattutto fra i residenti della zona: i più esposti ai danni potenziali rappresentati dai rifiuti sequestrati.