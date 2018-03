Abusi edilizi a Contrada: tre assoluzioni A processo erano finiti una coppia e il titolare di una ditta.

di Andrea Fantucchio

Erano accusati di aver commesso un abuso edilizio: il tribunale di Avellino li ha assolti per prescrizione del reato. Erano finite a processo tre persone, due coniugi titolari dell'immobile oggetto di contestazione e la ditta che si era occupata della costruzione di un manufatto edilizio a Contrada. I fatti si riferiscono al 2015.

Nati in seguito a un'indagine dei carabinieri di Forino. In fase dibattimentale, durante il controesame dei rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno svolto l'indagine, l'avvocato Ennio Napolillo ha dimostrato che come gli investigatori non sapessero quando il manufatto fosse stato costruito. Nel giorno al quale si riferisce la contestazione, infatti, avevano visto solo gli imputati occuparsi di alcuni interventi relativi all'intonaco. Mentre la difesa collocava la costruzione del manufatto almeno a dieci anni prima. Di qui la decisione del giudice che ha assolto gli imputati.