Quindici, denunciano sinistro in caserma ma è falso: beccati L'operazione dei carabinieri della stazione locale che avevano raccolto la denuncia.

di AnFan

Hanno denunciato un incidente che non si è mai verificato: sono così state denunciate tre persone, tutte originarie di Napoli e di età compresa fra i 18 e i 40 anni. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione di Quindici. I tre avevano raccontato in caserma di un sinistro nel quale erano rimasti coinvolti. Le incongruenze nelle testimonianze avevano insospettito i militari. Sospetti che hanno trovato riscontro nelle indagini e nella successiva denuncia. Gli indagati dovranno rispondere di simulazione di reato e induzione di pubblico ufficiale a commettere falsità in atto pubblico.