«Ti vengo a prendere fino a casa..», indagato tifoso Avellino Avrebbe minacciato il responsabile al controllo dei biglietti all'ingresso dello stadio.

di Andrea Fantucchio

«Ti vengo a prendere fino a casa», avrebbe pronunciato queste e altre frasi minacciando l'addetto al controllo dei biglietti. Si sono chiuse le indagini per un 50enne, tifoso dell'Avellino, accusato di minaccia a pubblico ufficiale. I fatti si riferiscono al triangolare “Memorial Taccone” che aveva visto giocare l'Avellino con il Parma e il Bordeaux. Era il 2014. L'uomo avrebbe avuto un accesso litigio verbale con l'addetto all'ingresso. Ora l'indagato, rappresentato dall'avvocato Fabio Tulimiero, avrà venti giorni per chiedere di essere ascoltato o per consegnare memorie difensive. E così provare a chiarire la propria occasione. Toccherà poi al pm, Roberto Patscot, decidere se richiedere il rinvio a giudizio.