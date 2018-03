Tabacchi svaligiato: rubate sigarette e gratta e vinci Bonito. E' accaduto nella notte. I ladri hanno forzato l'ingresso principale.

di Andrea Fantucchio

Furto nella notte a Bonito. Preso di mira un tabacchi di via Roma. I ladri hanno forzato la serratura dell'ingresso principale e si sono introdotti nel locale commerciale. Forse hanno utilizzato un piede di porco per violare la serratura. In pochi minuti hanno portato via diverse stecche di sigarette e gratta e vinci. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma si ipotizza che possa essere stimato intorno a diverse centinaia di euro. A eseguire il sopralluogo nel locale i carabinieri della stazione locale e quelli della compagnia di Ariano Irpino, agli ordini del capitano Andrea Marchese.

Le indagini

Ora i carabinieri sono a lavoro per risalire all'identità dei ladri. Saranno visionate le immagini raccolte dalle telecamere stradali della zona. Si cercano profili sospetti che saranno poi confrontati con i volti della zona già noti per reati simili. Si indaga comunque in tutte le direzioni. Non si esclude infatti che i ladri possano essere arrivati da fuori paese. Magari indirizzati da qualcuno che conosceva bene la zona. E ha indicato ai complici orari e modalità con le quali agire. Presto saranno ascoltati anche alcuni testimoni che potrebbero rivelarsi decisivi per il prosieguo dell'indagine. Non si esclude, infatti, che i ladri possano essere stati visti in paese nei giorni precedenti al colpo. Questo e altri aspetti dovranno essere chiariti proprio dai carabinieri.

I precedenti

Un colpo simile era stato eseguito ad Atripalda a inizio febbraio. Un furto da quasi diecimila euro ai danni di un altro tabacchino. I ladri avevano agito nella notte, forzando l'ingresso con un piede di porco. Avevano rubato alcune stecche di sigaretta, i contanti in cassa e decine di gratta e vinci. Un colpo durato pochi minuti. I criminali si erano poi dileguati senza lasciare tracce. Al momento le indagini sono ancora in corso e non si è arrivati all'identificazione dei colpevoli.