Irpinia: sequestrata discarica con rifiuti speciali L'operazione della guardia di finanza a Casalbore, nella valle del Miscano.

di Andrea Fantucchio

Operazione contro l'inquinamento ambientale. Sequestrata una discarica abusiva a Casalbore, comune irpino nella valle del Miscano. L'intervento è stato “firmato” dalle fiamme gialle della tenenza di Ariano Irpino.

I dettagli dell'operazione

L'area della discarica è annessa alla zona antistante un vecchio opificio dismesso. Gli uomini della finanza hanno rinvenuto rifiuti abbandonati di ogni genere: carcasse di attrezzature in metallo di grandi dimensioni, fusti di oli, copertoni, canne fumarie e diversi pannelli di eternit. Si tratta di scarti potenzialmente nocivi per il suolo e le falde acquifere. E' così scattato il sequestro. E' stato segnalato alle autorità preposte di procedere con il lavoro di bonifica. I proprietari dei terreni sono stati denunciati. Il reato ipotizzato nei loro confronti è di sversamento illecito dei rifiuti.

I precedenti

E' la quarta discarica abusiva sequestrata in Irpinia dall'inizio del 2017. L'ultimo episodio riguarda Monteforte Irpino. Dove sono state rinvenute tonnellate di rifiuti speciali pericolosi. La discarica abusiva si trovava a ridosso di alcune abitazioni. Un'area di oltre 1000 metri quadrati nella quale erano stati abbandonati diversi tipi di rifiuti: da scarti edili a servizi igienici. Per un totale di oltre 1700 tonnellate. Individuati anche scarichi di liquami tossici che finivano nel terreno con pericoli potenziali per l'ambiente. Erano così stati denunciati i proprietari dell'area.