Avellino, divieto d’accesso per un parcheggiatore abusivo Il provvedimento del Questore Luigi Botte per un 46enne.

Operazione contro i parcheggiatori abusivi. Il Questore di Avellino, Luigi Botte, ha emesso il primo divieto di accesso alle aree urbane per un 46enne. Il provvedimento è arrivato su proposta della compagnia locale dei carabinieri. L’uomo era stato sanzionato due volte per aver esercitato abusivamente la professione di parcheggiatore. E’ stato fermato nei pressi di un’attività commerciale di piazza Kennedy. Il divieto di accesso è valido per sei mesi.