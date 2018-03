Sorbo Serpico, auto contro muro: 40enne ricoverato al Moscati L'auto per cause ancora da accertare è sbandata finendo fuori strada. Poi l'arrivo del 118.

di Andrea Fantucchio

Paura questa mattina a Sorbo Serpico. Un'auto, per cause ancora da accertare, è sbandata schiantandosi contro un muretto di recinzione. Ferito il conducente, si tratta di un 40enne. E' partita la chiamata alla centrale operativa del 118. In pochi minuti è intervenuta un'ambulanza. Quindi sono stati contattati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

I caschi rossi hanno aiutato l'uomo a uscire dall'auto. Il personale medico ha poi prestato le prime cure al 40enne. Il mezzo è ripartito in direzione dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Sull'ambulanza c'è stato qualche momento di concitazione: l'uomo appariva molto agitato e i medici hanno faticato non poco per tranquillizzarlo. Arrivato in ospedale è stato sottoposto agli esami strumentali previsti dal caso, che hanno escluso lesioni agli organi interni. Per lui solo qualche contusione oltre al comprensibile spavento.

Dovrebbero essere proprio i militari a eseguire tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. E poi stabilire eventuali responsabilità. Non si esclude che la condizione dell'asfalto possa aver giocato un ruolo importante nell'incidente.