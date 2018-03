Guida Porsche senza assicurazione: nei guai noto imprenditore Le verifiche

Controlli nel fine settimana dei Carabinieri. Un'attività in tutta la provincia che ha consentito verifiche di vario tipo su auto sospette, eventuali illeciti e mancato rispetto del codice della strada. E' nel corso di questo lavoro che un imprenditore della provincia di Benevento è stato fermato alla guida di una Porsche. Alla vista della pattuglia, l’automobilista aveva arrestato la corsa una cinquantina di metri prima. Notata quell’insolita manovra, i militari hanno deciso di effettuare il controllo, accertando che la macchina non era coperta da assicurazione. Oltre al sequestro amministrativo dell’auto, sono scattati la denuncia ed il ritiro della patente per il conducente, che si sarebbe rifiutato di effettuare l'alcol test.