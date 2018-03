Tenta l'estorsione alla madre: Ora vendi l'orologio di papà I controlli

Un arresto, sette persone denunciate ed altrettante proposte per il foglio di via obbligatorio: è stato questo il bilancio dei controlli dei carabinieri in Irpinia nel fine settimana. Lotta ai furti e prevenzione degli stessi l'obiettivo dell'operazione straordinaria che ha visto decine e decine di militari in strada, di notte soprattutto. Grazie anche alle segnalazioni da parte di alcuni cittadini, sette persone, provenienti perlopiù dall’hinterland salernitano e napoletano, sono state sorprese mentre, in orario notturno, si aggiravano con fare ritenuto sospetto tra case e abitazioni.

Circa 500 le persone identificate e 350 i veicoli sottoposti a controllo, per due dei quali è scattato il sequestro amministrativo; effettuate anche numerose perquisizioni.

Nello specifico è stato arrestato in flagranza di reato, un ventenne ritenuto responsabile di sequestro di persona e tentata estorsione nei confronti della madre, alla quale avrebbe cercato di estorcere 2.500 euro; poi, di fronte al rifiuto, l'avrebbe costretta con la forza a salire in macchina per recarsi da un “compro oro”, per farle vendere l'oro di famiglia e l'orologio di suo padre, morto.

Un 50enne di Serino è stato denunciato per truffa, per avere, in più occasioni, raggirato una pensionata del luogo, facendosi dare somme di denaro in corso di quantificazione. Per lo stesso reato è stato denunciato anche un 49enne di Napoli. A Mercogliano, Solofra e Serino, i carabinieri hanno denunciato tre persone che illegalmente detenevano armi e munizioni;

Un uomo di Serino, sottoposto ai domiciliari, è stato denunciato per l’inosservanza al divieto di frequentare soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di sicurezza;

Denunciato anche un 45enne di Cervinara, già noto alle forze dell’ordine, sprovvisto di patente di guida, che è stato fermato al volante di un veicolo privo di assicurazione, che pertanto è stato sequestrato.