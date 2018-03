Avellino, accoltella marito paraplegico e figlio: arrestata Solo la chiamata del ragazzo e l'intervento della Volante ha evitato il peggio.

di Andrea Fantucchio

Dramma sfiorato a Rione San Tommaso in via Cassese. Protagonista una coppia. Il litigio fra moglie e marito è avvenuto nel pomeriggio. Dalle urla si è passati alle vie di fatto. E lei ha accoltellato il marito paraplegico. La donna, una 45enne di origine romena, è stata arrestata dai poliziotti della sezione volante, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi.

La probabile dinamica

A chiamare la polizia il figlio 18enne. Stando alla prima ricostruzione il giovane, attirato dalle urla del genitore, ha cercato di frapporsi fra la donna e la vittima. Lei ha colpito più volte il marito alle braccia e alla testa. L'uomo, sulla sedia a rotelle, tentava disperatamente di difendersi con l'uso delle braccia. Ha riportato numerose ferite da taglio. Proprio l'intervento del ragazzo è riuscito ad evitare conseguenze peggiori. Poi la chiamata alla polizia.

La donna, all'arrivo degli agenti, stava sciacquando il coltello sporco di sangue. Alla vista della polizia ha iniziato a urlare, era in preda ai fumi dell'alcol. Alla fine i poliziotti sono riusciti a fermarla. L'arma è stata sequestrata. E' seguito l'interrogatorio in Questura. E poi l'arresto. La 45enne si trova adesso nelle camere di sicurezza della sede di via Palatucci. L'accusa nei suoi confronti è di lesioni aggravate dall'uso dell'arma.

Le condizioni della vittima

L'uomo, un 58enne, è stato trasferito al pronto soccorso. Dove è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali previsti dal caso. La sua prognosi resta riservata. Il figlio ha riportato ferite lievi. La notizia si è velocemente diffusa nel popoloso rione avellinese dove il 58enne è molto conosciuto poiché impegnato in attività di volontariato. L'indagata domani sarà processata per direttissima. Comparirà di fronte al magistrato dove avrà l'occasione di chiarire le proprie ragioni. Poi toccherà proprio al giudice decidere se convalidare il fermo.