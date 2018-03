Rotondi, Alto Calore condannato: più di 300mila euro al Comune La decisione del tribunale di Avellino. Il contenzioso è relativo a un depuratore.

di AnFan

Una condanna salata. L'Alto Calore dovrà versare 362mila euro al comune di Rotondi. La condanna emessa dal giudice della II sezione civile, Maria Cristina Rizzi. La vicenda giudiziaria scaturisce da un procedimento intentato nel 2013 dalla giunta del sindaco Antonio Russo e affidata al consigliere delegato al contenzioso, Pasquale Gallo. Il comune caudino, rappresentato dall'avvocato Giuseppe Perrotta, sosteneva che la società idrica per dieci anni non avesse versato la somma prevista più Iva per il ristoro della costruzione di un depuratore sul proprio territorio. Accuse ovviamente smentite dai diretti interessati. Il giudice oggi ha deciso per la condanna.