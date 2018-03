Molestie sessuali alla studentessa: «Sospeso il professore» A comunicarlo il provveditore agli studi. Della vicenda ha parlato anche la preside dell'Artistico

di Andrea Fantucchio

Il professore arrestato ad Avellino con l'accusa di violenza sessuale e stalking è stato sospeso dalla sua attività di docente fino al termine degli accertamenti degli organi inquirenti. A confermalo è il provveditore provinciale agli studi, la dottoressa Rosa Grano.

Le parole del provveditore

La dirigente spiegato alle telecamere di 696 Tv, col collega Angelo Giuliani: «Ora, dopo la sospensione, partirà il procedimento disciplinare. Non credo la scuola irpina esca massacrata dalla vicenda. A fronte di questi casi, ci sono decine e decine di professori e dirigenti che svolgono al meglio il proprio lavoro. E anche in questo caso si sono dimostrati vicini alla studentessa spingendola a denunciare».

Le parole della preside

Parole confermate dalla dirigente del liceo artistico De Luca (dove l'indagato faceva il supplente), Maria Rosaria Siciliano. La preside, raggiunta a telefono, ha spiegato: «I ragazzi erano sereni prima e lo sono adesso. Sanno che siamo una grande famiglia. E possono contare su preside e professori».

Inoltre raccoglie l'appello del comandante provinciale dei carabinieri, Massimo Cagnazzo, e invita le studentesse di ogni istituto a denunciare situazioni simili: «Devono subito rivolgersi a professori e dirigenti scolastici».

La vicenda giudiziaria

Intanto l'indagato, rappresentato dagli avvocati Roberto Pulcino e Gianleonardo Caruso, venerdì comparirà di fronte al gip del tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone. Il giudice per le indagini preliminari lo interrogherà per poi capire se confermare, attenuare o far cadere la misura cautelare degli arresti domiciliari ai quali il 37enne è sottoposto.

Una vicenda che ha inevitabilmente scosso l'opinione pubblica. Complice anche l'eco mediatica che si è sollevata intorno. Intanto l'indagine continua. I carabinieri sono alla ricerca di altre ragazze che potrebbero aver avuto a che fare col professore. Accenni di incontri ai quali si fa riferimento in alcuni stralci dell'ordinanza di carcerazione, firmata dal gip, della quale vi abbiamo ampiamente parlato (Leggi qui i dettagli).