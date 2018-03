Nessuna ricettazione per il telefono: sei mesi per furto La difesa ha ottenuto la riqualificazione del reato. Decisiva per la decisione del tribunale.

L'imputato aveva una recidiva reiterata legata alla condotta inizialmente contestata. La difesa, rappresentata dall'avvocato Alberico Villani, ha dimostrato che non si trattava di ricettazione.