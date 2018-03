Lavoro nero: chiusa autorimessa ad Avellino Controlli anche a Mirabella e Lioni dove sono stati denunciati due imprenditori.

di AnFan

Lavoro nero ad Avellino: è stata chiusa una autorimessa per aver impiegato due lavoratori senza regolare contratto di assunzione. Oltre a ottomila euro di multa per l’imprenditore. A Mirabella è stato denunciato il titolare di un’attività commerciale che non aveva rispettato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Infine a Lioni è stato denunciato un imprenditore che era sprovvisto dell’autorizzazione per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.