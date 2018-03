Marzano, falsifica e riscuote assegno: truffa da 3mila euro A essere denunciata una 25enne del posto. Dopo la denuncia della vittima ai carabinieri.

di AnFan

Una truffa da 3mila euro. I carabinieri ritengono che l'indagata abbia contraffatto un assegno di risarcimento destinato alla vittima. A essere denunciata per truffa e ricettazione una 25enne di Marzano di Nola. Le indagini dei militari della stazione locale sono scattate in seguito alla denuncia di una donna della provincia di Napoli che aspettava l'assegno risarcitorio da una nota compagnia assicurativa. Ma a incassarlo ci ha pensato la presunta truffatrice. Secondo gli investigatori ci sarebbe riuscita alterando i dati anagrafici sull'assegno. Altre indagini sono in corso per risalire a eventuali complici.