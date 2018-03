Tufo, scoppia bombola: operaio ricoverato al Moscati Incidente sul lavoro in serata. Il 50enne è stato ricoverato in codice rosso.

di Andrea Fantucchio

L'esplosione, poi attimi di paura nei quali si è temuto il peggio. Dramma sfiorato nella notte a Tufo. Dove un operaio è rimasto ferito mentre era intento a realizzare dei lavori di saldatura. I fatti sono avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione sarebbe esplosa una bombola. Le cause alla base della deflagrazione sono ancora in fase di accertamento. Il boato ha attirato l’attenzione dei residenti nei dintorni. É partita la chiamata ai soccorsi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti un’ambulanza, una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri. Il personale del 118 ha prestato al 50enne le prime cure.

Poi è partita la corsa in direzione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Momenti di forte concitazione. Il 50enne è giunto al pronto soccorso in codice rosso. É stato sottoposto a diversi esami strumentali. Sarebbero escluse lesioni agli organi interni. Per lui diverse ferite. La prognosi resta riservata. Ora toccherà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A partire dalle cause della forte deflagrazione che ha ferito il 50enne. I pompieri si sono occupati di spegnere le fiamme sprigionate dall’eplosione.