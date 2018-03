Irpinia, piano "Pasqua sicura". Già 28mila i mezzi perquisiti Parte il piano di prevenzione per Pasqua. Ecco i numeri da inizio anno.

di Andrea Fantucchio

Oltre 28mila veicoli e più di 44mila persone. Sono i numeri dei controlli relativi al piano di prevenzione del comando provinciale dei carabinieri da inizio anno. Una crescita di oltre il 7 % rispetto alla media del 2017. Anche quest'anno è stato preparato il piano “Pasqua sicura” che coinvolge le 68 stazioni dislocate sul territorio irpino, il nucleo investigativo, i nuclei radiomobili, oltre ai carabinieri forestali e alla unità cinofile di Sarno. Controlli focalizzati sulle strade per prevenire incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Presidiati dai militari gli itinerari turistici, le strade principali e quelle secondarie. “Sotto la lente d'ingrandimento” dell'Arma anche condomini e abitazioni incustodite per le gite fuori porta dei proprietari. Sono stati già “mappate” le zone ritenute a più elevato rischio.