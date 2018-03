Monteverde, rubano quintali di legna: due denunce L'esito dei controlli dei carabinieri forestali di Lacedonia.

E' di due denunce l'esito dei controlli dei carabinieri della stazione forestale di Lacendonia. Nel mirino dei militari due uomini colti in flagranza di reato mentre tagliavano degli olmi in una proprietà comunale in località Serro dell’Incoronata in agro di Monteverde. Nel furgone dei due sospettati sono stati trovati quattro quintali di legna. Di qui la denuncia per furto aggravato.